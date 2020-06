Abraham Weintraub é exonerado do Ministério da Educação Exoneração foi publicada no DIário Oficial da União após Weintraub desembarcar nos Estados Unidos. Ele foi indicado ao Banco Mundial

Abraham Weintraub é exonerado do Ministério da Educação Joédson Alves/EFE - 1500

Abraham Weintraub foi exonerado do cargo de chefe do Ministério da Educação. O ato foi publicado no Diário Oficial da União neste sábado (20), em edição extra, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. O decreto diz apenas que o ministro foi exonerado "a pedido" nesta data.

Antes de ser exonerado, Weintraub desembarcou nos EUA.

A saída do ministro já havia sido anunciada em vídeo pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (18) após polêmicas com o ST F , mas a exoneração só foi publicada no Diário Oficial neste sábado.

Ele é investigado pela Suprema Corte após dizer em reunião ministerial que "botava vagabundos na cadeia, começando pelo STF".

Entre quinta e hoje, o agora ex-ministro disse que iria para os Estados Unidos e na manhã deste sábado a informação foi confirmada pelo seu irmão e posteriormente pelo Ministério da Educação.