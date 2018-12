Acaba hoje prazo para brasileiro se inscrever na 2ª fase do Mais Médicos Ao todo, estão abertas 2.448 vagas em 1.177 cidades brasileiras e 28 distritos indígenas. Quem desistiu ou já participou da 1ª etapa não pode participar Acaba hoje prazo para brasileiro se inscrever em seleção do Mais Médicos

Mais Médicos faz novo chamamento para profissionais brasileiros Adriano Vizoni/Folhapress - 27.11.2018

Termina nesta sexta-feira (21) o prazo para os médicos brasileiros se inscreverem em uma nova seleção do programa federal Mais Médicos.

Os postos abertos são referentes as localidades não ocupadas na primeira seleção.

Estão abertas, ao todo, 2.448 vagas, distribuídas em 1.177 municípios e 28 DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas).

Criado em 2013, sob governo de Dilma Rousseff (PT), o programa Mais Médicos ampliou a assistência na atenção básica, ao fixar médicos em regiões com carência de profissionais. O programa conta, atualmente, com 18.240 vagas em mais de 4.000 cidades e 34 DSEIs, levando assistência para cerca de 63 milhões de habitantes.

Segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, 5.846 médicos se apresentaram nas cidades escolhidas ou iniciaram as atividades na primeira chamada. O prazo final para os médicos se apresentarem aos municípios terminou na última terça-feira (18). Os profissionais que já estão homologados e desistirem dos postos terão as vagas colocadas de volta ao edital do programa Mais Médicos.

A chamada, agora, segue aberta até esta sexta-feira (21), exclusivamente para aqueles que possuem registro no Brasil, o CRM. Os médicos que decidirem não comparecer mais às atividades devem informar ao município alocado, que irá comunicar em seguida a desistência ao Ministério da Saúde.

O novo edital de convocação foi uma medida emergencial adotada pelo governo para garantir a assistência em locais que contavam com profissionais de cubanos, por meio da cooperação com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) e o governo de Cuba.

Médicos estrangeiros

Ao todo, 10.205 profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior (sem registro no Brasil) completaram a inscrição de participação no Mais Médicos. O prazo para o envio da documentação dos profissionais encerrou no último domingo (16). As documentações de todos ainda estão em análise, informou o ministério.

Nos dias 27 e 28 de dezembro, os médicos brasileiros formados no exterior terão acesso ao sistema para escolherem as vagas em aberto. Posteriormente, nos dias 3 e 4 de janeiro de 2019, será a vez dos profissionais estrangeiros.

Cronograma

- 20/12 a 21/12: médicos CRM Brasil escolhem municípios com vagas disponíveis;

- 27/12 a 28/12: médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;

- 03/01 a 04/01: médicos estrangeiros formados no exterior escolhem municípios com vagas disponíveis;

- 08/01 a 09/01: apresentação dos médicos brasileiros formados no exterior.