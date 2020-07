Academias de SP reabrem por 6h e com 30% da capacidade na segunda Praticantes das academias da capital terão que agendar exercícios e fazê-los de forma individual. Haverá restrição para uso de vestiários Academias de SP reabrem segunda por 6h e com 30% da capacidade

Academias voltam a funcionar na segunda-feira em São Paulo

As academias poderão reabrir na próxima segunda-feira (13) na cidade de São Paulo, após quase quatro meses fechadas. Eles voltarão ao funcionamento tendo que adotar uma série de regras previstas em um protocolo que será assinado pelo prefeito Bruno Covas até o sábado (11).

Elas deverão operar apenas com 30% da capacidade ao longo das seis horas por dia em que poderão ficar com as portas abertas. Os exercícios precisarão ser agendados e feitos de forma individual pelos alunos, e haverá ainda restrição do uso de vestiários.

Com a permissão, a Prefeitura de São Paulo decidiu rever a regra para o setor. Inicialmente, a administração municipal determinou que a reabertura ocorreria apenas na fase verde, mas agora decidiu admitir o funcionamento já na fase amarela.

A reabertura ocorrerá uma semana após bares, restaurantes e salões de beleza voltarem a funcionar na cidade, e pouco mais de um mês depois de as lojas de rua reabrirem na cidade.