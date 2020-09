Do R7

Ação da PF contra garimpo ilegal acaba sem presos no Amazonas Autoridades desativaram quatro dragas e três balsas, apreenderam objetos e documentos e coletaram amostras de água e material biológico

Operação teve duração de três dias Tomaz Silva/Agência Brasil

A PF (Polícia Federal) encerrou uma operação contra garimpo ilegal no Rio Boia e afluentes, em Jutaí (AM), sem presos, neste domingo (20).

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga (AM) e teve duração de três dias. Houve participação de 32 policiais federais.

Segundo a PF, a operação Minamata tem como objetivo a proteção e preservação da Amazônia e dos demais biomas, bem como das terras indígenas. As investigações da PF apontam fortes indícios de que a bacia hidrográfica e a fauna da região foram atingidas por mercúrio, metal líquido utilizado no processo da extração do ouro.

Durante a operação, foram desativadas quatro dragas e três balsas, nas quais havia cerca de 50 mil litros de diesel e de gasolina e que eram utilizadas como centro logístico para a distribuição de combustível.

A PF também apreendeu objetos e documentos, coletou amostras de água e material biológico humano para avaliar a contaminação no meio ambiente e nos habitantes da região.