Ação distribui 6 ton de tambaqui na Esplanada dos Ministérios Cerca de 6 toneladas de churrasco, feito com o peixe, foram distribuídas na Esplanada dos Ministérios para divulgar o seu consumo em Brasília Amazonas distribui churrasco de tambaqui na Esplanada dos Ministérios

Ao menos 4 mil pessoas puderam experimentar o peixe em Brasília Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Esplanada dos Ministérios, na região central de Brasília, recebeu nesta quarta-feira (7) um churrasco de tambaqui para a divulgação do peixe amazônico. Cerca de 6 toneladas do peixe foram distribuídas a 4 mil visitantes que passaram pelo Festival Tambaqui da Amazônia.

A comercialização do tambaqui movimentou cerca de R$ 500 milhões em Rondônia, Estado que mais produz o peixe e também o maior apoiador do evento.

O churrasco foi organizado em parceria entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o governo de Rondônia, o governo do Distrito Federal e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O secretário de Agricultura e Pesca do Mapa, Jorge Seif Júnior, lamenta que a espécie de peixe seja pouco conhecida dos brasileiros. “Ouvi falar muito em diversos pescados, da Argentina, Rússia, Equador e Vietnã, mas não se fala da riqueza do peixe da Amazônia”. Ele ressalta que o objetivo do evento é tornar o tambaqui mais conhecido nacionalmente.