Paulo Lima, do R7

Ação popular pede para Bolsonaro retirar vídeo obsceno de rede social Publicação do presidente provocou polêmica e reações na sociedade e no meio político. Jair Bolsonaro diz que não fez críticas genéricas ao carnaval Ação Bolsonaro

Vídeo publicado por Bolsonaro provocou polêmica no Brasil e no exterior Thomaz Silva/Agência Brasil 07.03.2019

Um grupo de advogados impetrou ação popular na 1ª Vara Cível Federal de São Paulo, para que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) retire de sua conta no Twitter o vídeo gravado durante o desfile de um bloco no centro da capital paulista.

No post, publicado na noite de terça-feira (5), o presidente disse:

"Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conclusões [sic]:"

A publicação imediatamente começou a provocar polêmica nas redes sociais, com mensagens contra e a favor do presidente.

No dia seguinte, Bolsonaro voltou ao Twitter e perguntou o que era a prática sexual “golden shower”, o que fez a polêmica ter repercussão até na mídia internacional.

Ainda na noite de quarta-feira (6), o Palácio do Planalto divulgou nota em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou não teve a "intenção de criticar o carnaval de forma genérica" ao divulgar um vídeo de uma cena com conteúdo impróprio.

Na ação popular, impetrada nesta quarta, os advogados Marcelo Feller, Ricardo Amin Abrahão Naclee José Carlos Abissamra Filho alegam que o presidente Jair Bolsonaro tem aproximadamente 3,5 milhões de seguidores no Twitter e, dentre eles, "certamente há crianças e adolescentes e isso já seria o suficiente para se determinar a sua remoção" do vídeo.

Na avaliação dos advogados, ao usar suas redes sociais para divulgar vídeo obsceno com cenas escatológicas, o presidente atingiu a moralidade administrativa.

Os autores da ação também argumentam que Bolsonaro desestimula o turismo "em sua festa mais icônica, e atacou diretamente patrimônio cultural brasileiro" por afirmar que o carnaval "'virou' uma cena dantesca".