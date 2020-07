Acidente envolve carro do comboio presidencial em Brasília. Assista Um segurança que estava dentro do veículo ficou ferido e foi levado ao Hospital das Forças Armadas para acompanhamento médico

Acidente aconteceu por volta das 8h30 desta quarta Daniel Trevor/ Record TV - 01.07.2020

Um acidente envolveu um dos carros do comboio presidencial na manhã desta quarta-feira (1º). Batida aconteceu por volta das 8h30 em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília.

Havia dois seguranças dentro carro e um deles foi encaminhado para o Hospital das Forças Armadas. O primeiro carro do comboio teria batido no meio fio, mas ainda não se sabe exatamente o motivo do acidente, segundo o Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) Luiz Fernando Baganha.

A comitiva inteira parou após o acidente. O presidente Jair Bolsonaro desceu do carro em que estava e acompanhou pessoalmente o resgate. Bolsonaro estava acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é a primeira e única agenda presidencial nesta manhã.