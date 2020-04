Acidente envolvendo deputado petista deixa um morto no DF Ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira (23) no km 17 da BR-060. De acordo com a assessoria de imprensa, Rubens Otoni (GO) passa bem

Na imagem, o deputado federal Rubens Otoni (PT-GO) Reprodução Câmara dos Deputados

Uma mulher de 32 anos morreu na tarde desta quinta-feira (23) em um acidente envolvendo o carro do deputado federal Rubens Otoni (PT-GO). O parlamentar passa bem.

O deputado seguia de Anápolis (GO) para Brasília quando, sob forte chuva no local, o carro aquaplanou por volta das 14h30 no km 17 da BR-060. Após sair da pista, caiu numa ribanceira.

Logo em seguida, um caminhoneiro estacionou no acostamento com a intenção de prestar socorro, juntamente com outros populares. Nesse momento, o veículo conduzido por uma mulher colidiu na traseira da carreta, levando a óbito a condutora.

De acordo com a assessoria de imprensa do político, Otoni passa bem e, inclusive, participou da sessão remota da Câmara dos Deputados.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a Concessionária Triunfo realizaram atendimento da pista, que está liberada.