Acidentes diminuem, mas número de mortes se mantém em 2020 As mortes nas estradas chegaram a 5.287 no ano passado, uma diminuição de 0,8% na comparação com 2019 (5.332)

Brasil | Do R7

A- A+

Acidente com ônibus que deixou 41 mortos em Taguaí (SP), em 25 de novembro de 2020 Reprodução/Record TV -25/11/2020

Os acidentes nas rodovias federais brasileiras em 2020 tiveram uma queda, mas o número de mortes se manteve estável em relação a 2019. A Polícia Rodoviária Fedral registrou 63.447 acidentes, uma redução de 5,9% em relação ao ano anterior (67.427).

As mortes nas estradas chegaram a 5.287 no ano passado, uma diminuição de 0,8% na comparação com 2019 (5.332), indicando que, embora tenha havido menos acidentes, eles foram mais letais. No ano marcado pela pandemia de coronavírus, foi registrada uma média de 14 mortes nas rodovias federais a cada dia.

O custo estimado de todos os acidentes em rodovias federais foi de R$ 10,22 bilhões. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e foram divulgados pelo Painel CNT de Consultas Dinâmicas de Acidentes Rodoviários.

A rodovia com o maior número de acidentes foi a BR-101, com 8.715 ocorrências. Em relação ao número de mortes, a BR-116 pode ser considerada a rodovia que mais mata. Somente em 2020, foram 690 vidas perdidas nessa via.

Segundo o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa, os índices de acidentes e de mortes revelam a necessidade de investimentos efetivos em infraestrutura rodoviária, na formação dos condutores e na ampliação de campanhas educativas com foco na segurança no trânsito.

“Reduzir o número e a gravidade dos acidentes rodoviários é promover o transporte no país, com benefícios claros à economia e à sociedade. Assim, desenvolver ações voltadas à melhoria das condições viárias, à capacitação dos motoristas e à segurança veicular são a melhor estratégia para a superação desse grave problema”, afirma Costa.

Os dados dos acidentes em 2020

- O tipo mais frequente de acidentes com vítimas é a colisão

- 54,8 % das mortes ocorreram aos finais de semana – sexta-feira (14,6%), sábado (17,8) e domingo (22,4%)

- 81,8% dos mortos em acidentes são do sexo masculino

- Foram 81 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia federal no Brasil em 2020

- BR-116 e BR-101 são as que mais matam no Brasil

- Sudeste e Sul concentram os maiores índices de acidentes com vítimas

- Rodovias do Nordeste são as que mais matam no Brasil

- Minas Gerais é campeã em número de mortes e de acidentes nas rodovias federais

- Distrito Federal registra cinco vezes mais acidentes por 100 km do que a média nacional

- Maranhão, Tocantins, Bahia, Piauí e Alagoas registram os acidentes mais graves

- Rodovias do Paraná concentram mais mortes de ciclistas

- Nordeste é a região com maior número de mortes de motociclistas