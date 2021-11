ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia Pesquisa do instituto RealTime Big Data mostra os principais cenários com os candidatos das eleições de 2022 Bahia

Brasil | Do R7

ACM Neto lidera diferentes cenários da pesquisa

Uma pesquisa feita pelo instituto RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (29) pelo Bahia no Ar, da Record Salvador, mostra que ACM Neto (DEM) lidera as intenções de voto para o governo do estado nas eleições de 2022.

Jaques Wagner e Rui Costa (ambos do PT) e João Roma (Republicanos) aparecem atrás na pesquisa espontânea, em que o nome dos candidatos não é apresentado aos entrevistados. Nesse cenário, Neto teve 23% das intenções de voto, seguido por Wagner (11%), Costa (8%) e Roma (2%). Os outros candidatos somados acumularam 3%. Os brancos e nulos ficaram em 14%, enquanto 39% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Neto também lidera no cenário da pesquisa estimulada, em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados. O ex-prefeito de Salvador teve 43% das intenções de voto, seguido por Wagner (30%), Roma (9%) e Bernadete Souza (3%). Os brancos e nulos somaram 10%, e os que não souberam ou não quiseram responder representaram 5%.

Em um segundo cenário, sem a candidatura de Roma, Neto contou com 45%, Wagner teve 30% e Bernadete obteve 3%. Os brancos e nulos somaram 16%, e 6% de pessoas não souberam ou não quiseram responder.

Em uma hipótese sem a terceira colocada, Neto apresentou 46% e Wagner obteve 31%. Brancos e nulos corresponderam a 16%, e 7% de pessoas não souberam responder ou não opinaram.

A pesquisa foi feita nos últimos dias 24 e 25. Foram ouvidas mil pessoas por telefone. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.