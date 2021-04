Ações da Hering disparam 26% após acordo com Grupo Soma Operação anunciada nesta segunda-feira (26) será por incorporação das ações da Hering, que se tornará uma subsidiária Ações da Hering disparam 26% após acordo com Grupo Soma

Brasil | Do R7, com informações da Reuters

Loja de roupas infantis da Hering Divulgação

O principal indicador da bolsa brasileira fechou quase estável nesta segunda-feira (26), uma vez que a realização de lucros com ações como de bancos ofuscou ganhos do setor de metais.

A sessão teve como destaque a varejista Cia Hering, cujas ações escalaram 26% após anúncio de acordo para ser incorporada pelo Grupo Soma, que teve queda.

De acordo com dados preliminares, o Ibovespa teve baixa de 0,06%, aos 120.463,00 pontos. O movimento foi discreto, com giro financeiro do dia somando apenas 23,6 bilhões de reais, abaixo da média recente.

Compra

A Cia. Hering anunciou nesta segunda-feira (26) que chegou a um acordo com o Grupo Soma, que já é controlador das marcas Animale e Farm. A operação se dará pela incorporação, por parte da Soma, das ações da Hering, que se tornará uma subsidiária.

Cada acionista da Cia. Hering receberá 1,625107 ação do Grupo Soma no fechamento da operação, além da parcela monetária de R$ 9,630957 em até dez dias úteis. Levando em conta o número de ações da Cia. Hering em circulação, o Grupo Soma vai desembolsar cerca de R$ 1,5 bilhão em dinheiro e R$ 3,6 bilhões em ações na transação.