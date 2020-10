Márcia Rodrigues, do R7

Ações lideram os investimentos em setembro. Veja como aplicar Levantamento feito com 150 mil pessoas aponta ativo na liderança seguido por renda fixa pós-fixada e fundos multimercados e imobiliários Ações lideram os investimentos em setembro. Veja como aplicar

Pesquisa mostra que 34,33% investiram em ações Amanda Perobelli/Reuters

As ações lideraram o ranking de investimentos do brasileiro em setembro. É o que aponta um levantamento da Fliper, plataforma que agrega todos os investimentos do usuário.

O aplicativo considerou o resultado das 150 mil contas da sua base de dados que somam R$ 15 bilhões de patrimônio mapeado.

A pesquisa mostra que 34,33% dos usuários do app investiram em ações no mês passado.

A modalidade vem liderando o ranking de investimentos antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, que começou em março.

Naquele mês, o ativo detinha 36,27% do total das carteiras de investimento.

Na sequência aparecem os seguintes investimentos:

• Renda fixa pós-fixada (21,26%);

• Fundos multimercados (17,06%),

• Fundos imobiliários (8,32%);

• Renda fixa indexada à inflação (7,43%);

• Renda fixa prefixada (3,72%);

• Conta corrente (3,35%);

• Dólar (2,78%); e

• Ouro (1,75%).

Para Walter Poladian, sócio-fundador da Fliper, com a Selic (taxa básica de juros) os investidores brasileiros estão assumindo mais riscos em busca de retornos superiores a renda fixa.

"Os investidores também estão ampliando a participação em ativos considerados de proteção, como o dólar”, diz Poladian.

Investimentos tiveram variação mínima

A pesquisa mostrou que a variação foi mínima para todos os ativos na comparação entre os meses de agosto e setembro.

A renda fixa pós-fixada e os fundos multimercados tiveram uma leve queda em relação à pesquisa anterior.

Agora, possuem, respectivamente, 21,26% e 17,06% – antes, o percentual era de 22,09% e 19,16%.

• Fundos imobiliários passaram de 8,47% para 8,32%; e

• Renda fixa indexada à inflação foi de 7,59% para 7,43% (antes, 7,59%).

Os ativos que registraram leve alta foram:

• Renda fixa prefixada: foi de 3,8% para 3,72%;

• Conta corrente: de 3,31% para 3,35%;

• Dólar: de 1,53% para 2,78%; e

• Ouro de 0,44% para 1,75%.

Como investir na Bolsa de Valores?

Para iniciar as operações na bolsa, o investidor precisa abrir uma conta em uma corretora de valores.

O processo é similar ao de abertura de uma conta corrente.

No site da B3 há uma lista de corretoras certificadas para operar. Confira aqui.

O investidor que deseja comprar ações que não exigem lote mínimo encontram opções a partir de R$ 20.

Nessa modalidade, o investidor pode comprar uma ação por vez, por isso é mais em conta.

A B3 também oferece diversos cursos gratuitos para quem quer aprender a investir. Basta fazer o cadastro no site da Bolsa.

Ibovespa teve baixa de 4,8% em setembro

O Ibovespa, principal indicador de desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores, fechou setembro com baixa de 4,8% e chegou aos 94.603 pontos.

No ano, a modalidade sofreu um declínio de 16,84%.

Veja a evolução:



• Janeiro: 113.760,57 pontos

• Fevereiro: 104.171,57 pontos (-8,43%)

• Março: 73.019,76 pontos (-29,9%)

• Abril: 80.505,89 pontos (10,25%)

• Maio: 87.402,59 pontos (8,56%)

• Junho: 95.055,82 pontos (8,76%)

• Julho: 102.912,24 pontos (8,26%)

• Agosto: 99.369 pontos (-3,44%)

• Setembro: 94.603,38 (-4,8%)