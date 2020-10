Acompanhado de Ramos, Bolsonaro sai para fazer passeio de moto

Bolsonaro saiu por volta das 9h40 deste domingo (25) Gabriela Biló/ Estadão Conteúdo - 25.10.2020

Acompanhado do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada neste domingo (25) por volta das 9h40 para fazer um passeio de motocicleta por Brasília. Escoltados, o presidente e o ministro pararam para fazer um lanche no Posto Colorado, posto de gasolina localizado na BR-020.

O ministro palaciano é protagonista de um atrito político com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na última quinta-feira (22), o chefe do Meio Ambiente expôs a disputa política no governo e chegou a dizer que Ramos mantém uma postura de "Maria fofoca".

Ontem, um movimento coordenado de parlamentares reforçou o apoio a Ramos. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Mais (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de lideranças partidárias e do governo no Congresso endossaram a campanha em defesa de Ramos.

Em entrevista ao Estadão, Salles deu o assunto como "encerrado". Do seu lado, o ministro do Meio Ambiente conta com apoio da ala ideológica do governo e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

A agenda divulgada pelo Planalto não prevê compromissos públicos do chefe do Executivo neste fim de semana. No sábado (24), Bolsonaro ofereceu um almoço para aliados, entre eles o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, o secretário especial da Pesca, Jorge Seif, e o deputado federal Hélio Lopes (PLS-RJ).

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.