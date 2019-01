Acompanhe ao vivo no R7 a posse de Jair Bolsonaro em Brasília Cerimônia começa às 14h45 com o desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional Portal R7 transmite posse de Jair Bolsonaro a partir das 14h

Portal R7 transmite posse de Jair Bolsonaro Pedro Ladeira/Folhapress - 07.08.2018

O R7 vai transmitir a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), nesta terça-feira (1º), a partir das 14h. A transmissão também será feita ao vivo na home do portal.

A cerimônia, que vai contar com um dos maiores esquemaa de segurança da história do país, começa às 14h45 com o desfile do cortejo presidencial da Catedral Metropolitana de Brasília até o Congresso Nacional.

ACOMPANHE AO VIVO: