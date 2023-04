Acompanhe o JR Entrevista com o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery Machado Filho Entrevistado fala sobre as vantagens econômicas e ambientais e os projetos do governo para as hidrovias brasileiras Acompanhe o JR Entrevista com o diretor-geral da Antaq, Eduardo Nery Machado Filho

A- A+

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Eduardo Nery Machado Filho, conversou com Guilherme Portanova no JR Entrevista sobre os planos do governo federal para desenvolver a infraestrutura do Brasil. Uma etapa "indispensável" do processo é a consolidação de um sistema hidroviário eficiente e integrado com os modais rodoviário e ferroviário principalmente para o transporte de cargas, garante.

Vista aérea do Rio Madeira em Porto Velho (RO) Wilson Dias/Agência Brasil - 9.7.2007

O governo federal vai autorizar a construção de cinco hidrovias ainda em abril. O Brasil utiliza cerca de 19 mil km de rios para transporte de carga e passageiros. A quantia representa 30,9% da malha que o país tem disponível para os serviços.

Entre os projetos em andamento, está a Hidrovia do Tietê-Paraná, que está em fase de derrocamento — retirada de rochas e outros materiais duros que podem atrapalhar a navegação. "A contratação já foi assinada e os serviços começam em breve", contou.

Outro projeto anunciado por Machado Filho é a Hidrovia Brasil-Uruguai, no Rio Grande do Sul. O trajeto começará no Uruguai, se conectará com a Lagoa Mirim, e vai até a Lagoa dos Patos.

A vantagem das hidrovias, de acordo com o entrevistado, é que além de menos poluentes, elas têm capacidade de transporte de cargas por veículo muito superior a caminhões ou trens. Sem investir no modal, "o país está deixando de utilizar um meio que é ambientalmente mais vantajoso e economicamente mais atrativo", garantiu.