Acordo libera R$ 8 bilhões em emendas parlamentares à Saúde

O presidente Bolsonaro durante coletiva Reprodução/Twitter

Entre as medidas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (20), durante entrevista coletiva com empresários, está o acordo com o Congresso Nacional para liberação de R$ 8 bilhões em emendas parlamentarres para o Ministério da Saúde. Os recursos serão utilizados no combate ao coronavirus.

"O apoio da classe política, do Legislativo, por meio do ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, em contato com os presidentes da Câmara e do Senado, bem como a maioria dos líderes partidários, e nossa liderança, os senadores Fernado Bezerra e Eduardo Gomes, e o deputado major Vitor Hugo, em comum acordo, os parlamentares abriram mão de R$ 8 bilhões de emendas individuais e de bancada, que vão para o Ministerio da Saúde, para que medidas sejam tomadas ao combate ao vírus", afirmou o presidente.