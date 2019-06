Acordo Mercosul-UE: Bolsonaro critica ‘psicose ambientalista’ e diz que 'no momento' Brasil está no Acordo de Paris Apesar de parceria recém-anunciada entre blocos prever compromisso ambiental de signatários, presidente brasileiro afirmar que país 'não tem como cumprir' todas as metas na área Apesar de parceria recém-anunciada entre blocos prever compromisso ambiental de signatários, presidente brasileiro afirmar que país 'não tem como cumprir' todas as metas na área.

'O que cada brasileiro bota para fora de gás carbônico, o alemão é quatro vezes mais', afirmou Bolsonaro em cúpula no Japão Brendan Smialowski / AFP / BBC NEWS BRASIL

Alguns dos últimos obstáculos para que o acordo entre Mercosul e União Europeia fosse firmado envolveram a preocupação de líderes europeus com a possível falta de compromisso do Brasil com o combate às mudanças climáticas.

Neste sábado (29, no horário local), no Japão, o presidente Jair Bolsonaro evitou dizer se o Brasil ficará no Acordo de Paris até o final de seu mandato, criticou o que chamou de "psicose ambientalista" e falou que reservas indígenas nas áreas de fronteira ameaçam a integridade do território nacional. O presidente participa da cúpula do G20 na cidade de Osaka.

A declaração ocorre um dia depois de Bolsonaro ter reuniões com a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, e o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a pauta ambiental brasileira.

Os dois líderes europeus haviam feito críticas públicas à posição do governo sobre meio ambiente e queriam garantias do presidente brasileiro quanto ao compromisso de respeitar o Acordo de Paris - entendimento pelo qual os países se comprometem a reduzir a emissão de gases poluentes.

Macron chegou a dizer que a França não fecharia o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia se o Brasil não se comprometesse com as metas de combate ao aquecimento global.

O entendimento entre os dois blocos acabou sendo firmado nesta sexta (28), após negociações em Genebra, Suíça, com a participação do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O texto prevê o compromisso dos signatários com o Acordo de Paris.

Perguntado se o entendimento comercial entre os dois blocos comerciais apontava que o Brasil permaneceria no Acordo de Paris durante todo o seu mandato, Bolsonaro disse que "no momento estamos no acordo" e que o Brasil "não tem como cumprir" todas as metas do Acordo de Paris.

"Falei com Angela Merkel e a Alemanha não vai cumprir o acordo no tocante a energias fósseis. O que cada brasileiro bota para fora de gás carbônico, o alemão é quatro vezes mais", disse.

"A nossa (meta), né? A gente não tem como cumprir, nem que pegue aqui agora 100 mil homens no campo e comece a reflorestar a partir de agora, até 2030 não vai atingir essa meta", emendou.

Merkel e Macron 'arregalavam os olhos' em conversa com Bolsonaro, segundo o próprio presidente

O presidente disse ainda que, tanto no encontro que com Macron quanto na conversa com a chanceler alemã, ele criticou o que chamou de mania de "colocar o meio ambiente acima de tudo".

Segundo ele, os dois europeus "arregalavam os olhos" com frequência durante o diálogo.

"De maneira cordial, mostramos que o Brasil mudou com o atual governo e vai ser respeitado. Falei da psicose ambientalista que existe conosco", relatou, argumentando que os líderes europeus "se alienam" com informações de ONGs ambientais.

"Convidei Merkel e Macron para vir à Amazônia. Eles poderiam ver que não existe esse desmatamento tão propalado", afirmou.

Durante evento no Japão, Bolsonaro discutiu com Merkel e Macron a pauta ambiental brasileira. 'Indígenas têm que ser integrados à sociedade' ELIOT BLONDET/AFP/Getty Images / BBC NEWS BRASIL

O acordo comercial entre Brasil e União Europeia menciona a necessidade de uma administração sustentável e da conservação de florestas e prevê a cooperação entre os países para a proteção dos povos indígenas.

Mas Bolsonaro voltou a criticar o tamanho das reservas indígenas brasileiras, dizendo que há uma preocupação de que as áreas demarcadas perto da fronteira ameacem a "integridade territorial" do Brasil.

"A reserva ianomâmi é muitas vezes muito maior que alguns países europeus, além de ser rica em minério, urano..."

O presidente ainda voltou a dizer que o governo pretende "integrar os indígenas à sociedade".

"A gente quer tratar índio como cidadão. O índio não pode ser tratado como ser pré-histórico confinado. Não podemos ver índio morrer com picada de cobra e trabalhando apenas com energia muscular para fazer farinha", afirmou.

"Ele quer ir para a cidade, quer o que queremos. Queremos integrar o índio à sociedade."

'Efeito dominó'

Segundo Bolsonaro, o acordo comercial recém-firmado entre Mercosul e União Europeia pode provocar um efeito em cascata, possibilitando que novos entendimentos sejam fechados entre o bloco e outros países.

"Tem um efeito dominó. Outros países terão interesse em negociar conosco".

O acordo entre Mercosul e União Europeia vinha sendo negociado há 20 anos e envolve 25% da economia global e 780 milhões de pessoas - quase 10% da população do mundo.

Segundo estimativas do Ministério da Economia do Brasil, o acordo representará um incremento no Produto Interno Bruto (PIB) do país equivalente a R$ 336 bilhões em 15 anos, com potencial de chegar a R$ 480 bilhões, se forem levados em conta aspectos como a redução de barreiras não tarifárias.

Brasil considera sanções a Cuba

Na entrevista coletiva, Bolsonaro também falou sobre as ações de pressão que discutiu com o presidente americano, Donald Trump, contra países que financiam o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela.

Jair Bolsonaro disse que é pessoalmente favorável a que o Brasil adote sanções a Cuba para impedir que o país contribua para a manutenção de Maduro no poder.

Se o governo de fato optar por esse caminho, haverá uma quebra da tradição diplomática brasileira de só adotar sanções a outras nações se elas forem aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O presidente disse ser pessoalmente favorável a que o Brasil adote sanções contra Cuba para impedir que este contribua com o regime de Maduro LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images / BBC NEWS BRASIL

"Eu tenho minha posição a respeito disso. Ouviria o Conselho de Defesa. Mas eu adianto para você que eu seria favorável a isso. Mas a maioria que decide", disse.

"Eu concordo com medidas dessa natureza de embargos contra países que estão alinhados com a Venezuela".

Questionado se o Brasil adotaria a mesma posição em relação à Rússia e à China, também grandes aliadas da Venezuela, Bolsonaro disse que não, porque esses dois países são grandes potências.

"Aí é outro nível. Tem hierarquia. E não vejo chineses na Venezuela. Tem russos militares lá... Mas tem uns 60 mil cubanos lá"

Bolsonaro também admitiu que desistiu de fazer uma crítica enfática à Venezuela durante reunião dos Brics durante o G20, porque não quis "polemizar" com a Rússia, "uma potência militar".

"Eu estava na presença do nosso presidente da Rússia e vi que não era o momento de ser mais agressivo nessa questão", disse.

"Não atingiria meu objetivo um posicionamento meu. Quem decide meu futuro são as potencias nucleares e eu não quis polemizar".

Viagem à China

Durante a entrevista à imprensa, em Osaka, Bolsonaro também confirmou uma data para a viagem que fará à China.

Segundo ele, a visita de Estado será em outubro. Neste sábado, Bolsonaro tem uma reunião bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, durante o G20.

Ele disse que, na sequência da viagem a Pequim, em outubro, pretende ir à Arábia Saudita.

Bolsonaro afirmou que a ida ao país árabe ajudará a "consertar" a imagem negativa que os árabes teriam do governo.

Desde que tomou posse, o presidente brasileiro iniciou uma forte aproximação com Israel e chegou a anunciar planos de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, o que gerou amplas críticas de países árabes que são importantes parceiros comerciais do Brasil.

No final, o Brasil acabou optando por abrir um escritório de comércio em Tel Aviv e postergou os planos de mudança da embaixada.

A forte proximidade entre o governo Bolsonaro e os Estados Unidos de Donald Trump também gerou preocupações de que isso pudesse afetar a relação brasileira com a China, que é a maior parceira comercial do Brasil.

Durante o G20, Bolsonaro disse que o Brasil "não tem lado" na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

