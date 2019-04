Acordo para votar Previdência na CCJ não terá impacto fiscal

Acordo para votar reforma da Previdência na CCJ acontece amanhã (23) FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO

O acordo para votar a proposta de reforma da Previdência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados na terça-feira (23) não terá modificações com impacto fiscal nem terá alterações na “espinha dorsal do projeto”. A afirmação é do secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

“É possível [fazer] algumas modificações. Mas não haverá impacto fiscal, nem se mexerá na espinha dorsal do projeto no que tange à questão previdenciária”, disse Marinho, ao deixar o Ministério da Economia, em Brasília.

Originalmente, a votação da reforma na CCJ da Câmara, que avalia se a proposta não viola a Constituição, estava prevista para a última quarta-feira (17). No entanto, a votação foi adiada para terça.

“Amanhã haverá a votação. É a informação que eu tenho dos líderes, inclusive do próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini (PSL-PR), do presidente Rodrigo Maia e daqueles que fazem parte da comissão. A maior parte dos partidos que estão alinhados com a pauta estão convencidos da necessidade de ultrapassarmos essa etapa. Até porque ao mérito iremos discutir oportunamente na Comissão Especial”, disse Marinho.

No último dia 17, o líder do PP na Câmara, deputado Arthur Lira (AL) disse que o governo aceitou as retiradas de pontos da reforma na CCJ, como o fim do pagamento da multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do recolhimento do fundo do trabalhador já aposentado que voltar ao mercado de trabalho.