Acordo pode garantir desoneração da folha mesmo com veto

Simone Tebet alerta que Congresso não aceitaria novo imposto

O governo tem dito, por meio do ministro da Economia, Paulo Guedes, que pretende ampliar a desoneração da folha como uma das saídas da crise no pós-pandemia. O presidente Bolsonaro, no entanto, vetou a extensão da desoneração da folha de pagamentos para setores que empregam de forma intensiva até 2021 (o benefício termina em 2020), que estava na MP 936 aprovada no Congresso, e o Congresso avisa que pode derrubar o veto .

Na opinião da presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça do Senado), senadora Simone Tebet (MDB-MS) o veto foi estratégico, já que o governo sinaliza que não discorda da extensão da desoneração. Com o veto, o governo pode discutir com o Congresso outras formas de desoneração.

"O ministro Paulo Guedes tem dito, e disse para mim, que prorrogar a desoneração da folha é estratégico e fundamental nesse momento de recessão, para salvarmos empresas, pequenas, micros e médias, para que elas possam salvar os empregos e a renda do trabalhador. Por isso entendo que é mais estratégia do que mérito [o veto]".

Deputados e senadores, no entanto, esperam do governo garantias de que a desoneração será ampla e sem tributos, como explica Simone Tebet:

"Mas precisamos no Congresso discutir o veto. E para mantermos o veto é preciso uma garantia oficial do governo federal de que ele vai mandar ou na reforma tributária votada ainda nesse ano ou num projeto específico essa questão para ser discutida e aprovada ainda nesse ano. É preciso que o governo tenha consciência que embora seja um gasto tributário, e portanto ele precisa ter uma fonte financeira para compensar esse gasto tributário, essa fonte financeira não pode vir em forma de novos impostos. Qualquer tentativa de prorrogar a desoneração da folha com introdução de um imposto de transação financeira não passa no Congresso".