Acumulada há 5 sorteios, Mega-Sena paga R$ 33 mi nesta quarta Prêmio principal do concurso 2.362 da loteria rende mais de R$ 50 mil todos os meses se for aplicado integralmente na poupança Acumulada há 5 sorteios, Mega-Sena paga R$ 33 mi nesta quarta

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50 Marcelo Camargo/Agência Brasil

Sem pagar o prêmio principal nos últimos cinco concursos, a Mega-Sena volta a ser sorteada nesta quarta-feira (14) com a promessa de pagar a bolada R$ 33 milhões ao apostador que cravar sozinho as seis dezenas reveladas pela loteria.

Caso leve o prêmio sozinho do concurso 2.362, o apostador poderá aplicar toda a bolada na poupança e obter um rendimento mensal de, aproximadamente, R$ 52 mil.

Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica ou entrar no sistema digital da Caixa e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

No último concurso, realizado no sábado (10), as dezenas reveladas pela loteria foram: 14 — 21 — 22 — 29 — 35 — 46. Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 61 apostas cravaram a quina e têm o direito de receber R$ 42.932,72 cada. Outros 3.782 acertaram a quadra e podem sacar R$ 989,23 cada.