Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões nesta quarta-feira

Sorteio dos R$ 33 milhões acontece às 20h Divulgação/Caixa

O prêmio da Mega-Sena segue acumulado e pode pagar R$ 33 milhões no sorteio desta quarta-feira (8). Para faturar a bolada, é preciso acertas sozinho todas as seis dezenas que serão reveladas pelo concurso 2.277 da loteria. O sorteio está programado para acontecer em São Paulo, às 20h.

No último sorteio, realizado no sábado (4), as dezenas sorteadas pelo concurso 2.276 da loteria foram: 05 — 15 — 18 — 27 — 49 — 57.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 75 apostas acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 36.939,97 cada. Outros 5.403 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e faturaram R$ 732,52 cada.

Como apostar?

Para concorrer à bolada de R$ 33 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.