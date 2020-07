Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 6,6 milhões nesta quarta-feira

Do R7

Jogo com seis números da Mega-Sena custa R$ 4,50 Divulgação/Caixa

O prêmio da Mega-Sena está acumulado e pode pagar R$ 6,6 milhões no sorteio desta quarta-feira (28). Para faturar a bolada, é necessário acertar sozinho todas as seis dezenas que serão reveladas pelo concurso 2.284 da loteria, programado para acontecer em São Paulo.

Caso alguém fature o prêmio do sozinho, poderá aplicar o valor integralmente na poupança e obter um rendimento mensal de, aproximadamente, R$ 8.500.

Para concorrer ao prêmio, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante. Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas.

Último sorteio

No último sorteio, realizado no último sábado (25), as dezenas sorteadas pelo concurso 2.283 foram: 04 — 24 — 37 — 43 — 59 — 60. Ninguém conseguiu cravar todos os números e levar o prêmio de R$ 2,5 milhões.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 41 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 39.429,16 cada. Outras 2.615 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 883,14 cada.