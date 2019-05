Advogado de Temer chega à casa do ex-presidente Eduardo Carnelós vai acompanhar Temer até a Polícia Federal, na Lapa, que tem até as 17h para se entregar Temer

Temer tem até as 17h para se entregar à polícia Wilson Dias/10.10.2017/Agência Brasil

O advogado Eduardo Carnelós chegou na tarde desta quinta-feira (9) na casa do ex-presidente Michel Temer, em São Paulo. Ele não deu declarações à imprensa. O emedebista tem até às 17 horas para se entregar à polícia.

De acordo com a assessoria de imprensa do advogado, Carnelós vai acompanhar Temer até a Polícia Federal, na Lapa. Depois da chegada do ex-presidente à PF é que deve haver declarações à imprensa.

Há pouco, seguranças saíram da casa de Temer e conduziram um carro que estava na rua, à frente da residência, para a garagem. Outro veículo de escolta está parado na porta da garagem.

