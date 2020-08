Advogado pede que lei de proteção de dados entre em vigor só em maio

Vitor Andrade afirma que lei trará "um Brasil melhor" Divulgação

O advogado Vitor Morais de Andrade, representante da Coalizão das Associações do Setor da Comunicação Social, defendeu nesta sexta-feira (21), durante a Live JR, a aprovação da MP (Medida Provisória) 959/2020, que adia a entrada em vigor da Lei Geral da Proteção dos Dados para maio de 2021.

Sancionada em 2018 pelo ex-presidente Michel Temer, a lei de proteção de dados já foi prorrogada duas vezes. Caso o novo adiamento não seja aprovado pelo Congresso até a próxima quarta-feira (26), a lei entrara em vigor automaticamente.

Andrade afirmou que ainda existe a necessidade de adequação das empresas aos aspectos presentes na legislação. "Nos últimos meses, apesar de todos já estarem se preparando para essa adequação há um ano e meio, os recursos foram dedicados ao controlo dos impactos causados pela pandemia", disse ele.

O advogado ressaltou ainda que a lei tem apoio unanime no Brasil, mas alertou para a inviabilidade da norma entrar em vigor sem a presença de uma ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados).

"O que se pede é que tenha ela com segurança e a autoridade nacional de proteção é um dos pés dessa segurança. Ela pode ser criada a qualquer momento", afirmou aos jornalistas Celso Freitas, Christina Lemos e Luiz Fara Monteiro.

Ele explica que a lei geral de proteção de dados vai cuidar das informações pessoais de toda a população brasileira. Para ele, a medida "fortalece nossa cidadania".

"A lei vai estabelecer a necessidade de empresas e governos terem um comportamento mais ativo, explicando os tipos de dados que vão utilizar das pessoas e a finalidade do uso", explicou o advogado.

Andrade garante que "teremos um Brasil" melhor após a entrada da lei em vigor. "Hoje o consumidor rechaça as empresas que o desrespeita em diversos aspectos e eles vão buscar empresas que olhem para ele com o cuidado devido”, avaliou.

