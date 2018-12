Aeroporto de Brasília quer reforçar segurança para posse de Bolsonaro Expectativa é que sejam registrados mais de 2.300 pousos e decolagens no aeroporto entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro posse bolsonaro

Aeroporto de Brasília tem uma base fixa militar Divulgação/Infraero

A posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira (1º), intensificou o movimento de turistas em Brasília. Desde a última quinta-feira (27) até o dia 2 de janeiro, a expectativa é que, apenas no Aeroporto Internacional de Brasília, sejam registrados mais de 2.300 pousos e decolagens.

A Inframerica, administradora do terminal, pediu o reforço de autoridades de segurança ao longo desse período. As polícias Federal, Militar e Civil aumentaram o efetivo no local.

O terminal e arredores também estão sendo monitorados por equipes do BPCães (Batalhão de Policiamento com Cães) e agentes do BPTrans (Batalhão de Trânsito).

O aeroporto, que já tem uma base fixa militar e mais de 1.300 câmeras de monitoramento, ainda intensificou a segurança com funcionários da vigilância privada da concessionária.

“As equipes acabaram de passar por treinamento de técnica antiterrorismo com o exército brasileiro”, destacou a concessionária em nota.

O maior movimento deve ocorrer 1º de janeiro com a chegada de autoridades, convidados e pessoas interessadas em acompanhar a cerimônia, mas a Inframerica também espera um maior fluxo por conta do retorno de passageiros que comemoraram as festas de final de ano em outras cidades e retornam para Brasília.

Para evitar transtornos, a orientação é para que passageiros cheguem para seus voos com duas horas de antecedência para embarques domésticos e três horas para os internacionais.