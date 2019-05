Giuliana Saringer, do R7

Aeroportos de SP e BA começam orientação sobre mala de mão Em duas semanas, companhias aéreas destes aeroportos vão despachar bagagem que estiver fora do tamanho padrão Mala de mão

Orientação vai durar duas semanas Pixabay

Os aeroportos Luís de Magalhães, em Salvador, e o Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), vão começar a orientar os passageiros sobre o tamanho da mala de mão para voos domésticos a partir desta quarta-feira (8).

Serão duas semanas de orientação e, a partir de 23 de maio, as bagagens que não estiverem dentro do padrão correto serão despachadas. As companhias aéreas podem cobrar um valor extra pelo despacho.

O valor do despacho varia de acordo com a companhia a partir de R$ 59.

As medidas da bagagem de mão são 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), o tamanho foi padronizado pelas empresas aéreas para melhor acomodação, conforto e segurança.