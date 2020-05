Agências da Caixa abrirão mais cedo a partir desta segunda-feira (4)

Agências Caixa vão abrir a partir das 8h Jacques Lepine/AE

As agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo a partir desta segunda-feira (4). Como anunciou o banco no sábado (2), o funcionamento de todas as unidades será das 8h às 14h.

Ainda segundo a Caixa, 1.102 agências já funcionavam neste horário desde 22 de abril.

No sábado, 902 agências foram abertas exclusivamente para atendimento do saque em espécie da Poupança Social. Na última semana, houve abertura de quase 800 agências no feriado de 21 de abril e no sábado (25).

Até a tarde daquele dia, segundo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, 50,2 milhões de pessoas tiveram cadastros aprovados para receber o auxílio emergencial de R$ 600, chegando a um total de R$ 35,5 bilhões. Destes, R$ 15,2 bilhões são destinados a pouco mais de 19 milhões de beneficiários do Bolsa Família.

O banco afirma ter contratado mais 2.000 mil vigilantes e 500 recepcionistas para orientação e atendimento ao público, além de ter realocado mais de 3.000 funcionários para ampliar as equipes nas agências