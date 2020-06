"Agradeço a confiança do presidente", diz Fábio Faria O novo ministro das Comunicações afirmou que vai trabalhar no ministério para "modernizar e unificar nossa comunicação dentro e fora do país" "Agradeço a confiança do presidente", diz Fábio Faria sobre ministério

O novo ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), agradeceu o presidente Jair Bolsonaro pela nomeação com uma publicação na rede social na noite desta quinta-feira (11).

"Agradeço a confiança do Presidente @jairbolsonaro por comandar uma pasta tão importante e que precisa estar na vanguarda dos próximos anos. Trabalharei para modernizar e unificar nossa comunicação dentro e fora do país, integrando-a às exigências que os novos tempos demandam", escreveu Faria no twitter.

Bolsonaro anunciou na noite de quarta-feira (10) que estava recriando o Ministério das Comunicações e nomeando o deputado federal como titular da pasta, que até então tinha sido incorporada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, de Marcos Pontes.

O novo ministro ainda destacou que "a verdadeira democracia é conviver com as diferenças e aceitar a opinião de milhões de brasileiros que, como eu, querem ver as propostas de campanha de Bolsonaro implementadas".



"Aos brasileiros: como 57 milhões de eleitores, votei no Pr Bolsonaro por estar insatisfeito com partidos que polarizaram e comandaram o país até 2018. Já votei no PT no passado, sim, mas em 2016, fui a favor do impeachment de Dilma e sou o maior adversário do governo do PT no RN", escreveu ainda Fábio Faria, justificando polêmicas de ter apoiado outros governos no passado .