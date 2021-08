Agressões covardes não impedirão STF de cumprir missão, diz Moraes

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, que rebateu Bolsonaro em rede social Nelson Jr./SCO/STF (03/03/2020)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes afirmou nesta quinta-feira (5|) que ameaças e agressões não vão impedir o tribunal de cumprir sua missão constitucional, pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a hora do ministro vai chegar.

"Ameaças vazias e agressões covardes não afastarão o Supremo Tribunal Federal de exercer, com respeito e serenidade, sua missão constitucional de defesa e manutenção da Democracia e do Estado de Direito", disse Moraes no Twitter.

Mais cedo, em entrevista a uma rádio do Rio de Janeiro, Bolsonaro reclamou de Moraes ter determinado investigação contra ele no inquérito das fake news por conta dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, e disse que a hora do ministro do STF vai chegar.

"E a hora dele vai chegar porque está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando", disse Bolsonaro.

Na última quinta-feira, em sua live semanal, Bolsonaro mostrou vídeos já desmentidos anteriormente como supostos indícios de irregularidades nas eleições, depois ter prometido várias vezes que apresentaria provas de fraudes.

Em função disso e de outras declarações, os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) apresentaram notícia-crime contra Bolsonaro no Supremo, que foi acolhida por Moraes.

Copyright © Thomson Reuters.