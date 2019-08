Agressor de Bolsonaro volta a dizer em depoimento que agiu sozinho

Adélio está internado em Campo Grande (MG) Ricardo Moraes/ Reuters - 08.09.2018

O pedreiro Adélio Bispo, agressor confesso do presidente Jair Bolsonaro, foi ouvido pela Polícia Federal, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, nesta segunda-feira (19). No depoimento, o homem voltou a afirmar que atuou sozinho no ataque ao representante do PSL, durante a corrida eleitoral do ano passado.

Segundo o delegado Rodrigo Morais, Bispo foi ouvido apenas como informante, uma vez que exames clínicos indicaram que o pedreiro tem uma doença psiquiátrica chamada Transtorno Delirante Persistente.

Em junho deste ano, a Justiça Federal aceitou os laudos médicos e determinou que o homem fique internado em tratamento por tempo indeterminado, até que seja comprovada melhoria em seu quadro de saúde mental.

Durante a conversa, o autor do ataque disse que não concorda com o discurso político de Bolsonaro e que esfaqueou o presidente após ouvir uma “voz de Deus”.

O depoimento foi colhido para ajudar nas investigações do segundo inquérito sobre o ataque, que tenta descobrir se ouve participação de outras pessoas no crime. Nesta apuração, a PF realizou buscas no escritório do advogado Zonone de Oliveira, que defende Bispo.

A reportagem procurou o defensor para comentar o depoimento do cliente, mas ainda não teve retorno.