Do R7

AGU: Combate ao coronavirus deve ocorrer ‘sem abuso ou punitivismo’ "Medidas técnicas precisam ser adotadas com razoabilidade", afirmou André Mendonça ao defender harmonia entre todos os entes da Federação agu, coronavirus

Mendonça: "Orientação e para que se evite aglomerações" Divulgação/Vera Lúcia Massaro/Alesp

O advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, defendeu nesta quinta-feira (23) que o combate à pandemia do novo coronavírus nos Estados e municípios deve acontecer "sem abuso ou punitivismo". "Por se tratar de uma crise complexa, é necessária uma harmonia entre todos os entes", afirmou ele.

"As medidas técnicas precisam ser adotadas com razoabilidade, sem abusos ou cerceamentos excessivos na liberdade dos cidadãos e sem um punitivismo injustificado", destacou o advogado-geral.

Leia também: Brasil soma 3.313 mortes por covid-19

Ao comentar o isolamento social, ele cita a Austrália como um exemplo positivo da Austrália ao liberar a pratica de exercícios físicos. “A orientação geral e para que se evite aglomerações, o que não impede que uma pessoa possa praticar um esporte, como natação ou surfe.”

De acordo com Mendonça, neste momento é necessária uma redução de discursos mais politizados. "Precisamos focar em um debate técnico de forma a respeitas as opiniões científicas divergentes", disse ele.

Para Mendonça, o atual momento envolve toda a sociedade e a solução deve se passar por uma análise mais complexa de aspectos. "É uma crise que tem o eixo central na saúde, mas tanto seu impacto quanto a sua solução, passam por vários ramos da ciência humana e biológica"

Ao analisar a situação, o advogado-geral também comparou a situação com a corrupção. "A corrupção é um problema governamental e econômico que traz com problemas sociais. Então, não se combate a corrupção com medidas de apenas uma natureza", avaliou ele durante entrevista coletiva.