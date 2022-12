AGU pergunta ao STF se extinção do orçamento secreto afeta recursos já em execução Órgão alerta para a possibilidade de obras e serviços não serem concluídos caso verbas sejam bloqueadas e cobra explicações AGU pergunta ao STF se extinção do orçamento secreto afeta recursos já em execução

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

O advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal Amariles Sodré/AscomAGU - 12.12.2022

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu explicações ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o alcance da decisão da Corte que extinguiu as emendas de relator, que faziam parte do chamado orçamento secreto. O órgão quer entender se a proibição do uso das verbas afeta recursos que já estão em execução ou se cancela apenas valores que receberam autorização para ser utilizados.

O documento da AGU foi assinado pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco Leal. No ofício, ele alerta para a possibilidade de paralisação de obras e serviços caso a ordem do Supremo atinja recursos que já começaram a ser pagos.

"Caso as despesas já iniciadas possam ser reavaliadas e eventualmente canceladas/remanejadas pelos ministérios, os contratados prejudicados poderão vir a buscar ressarcimento judicial futuro", destacou Leal.

De acordo com ele, o STF precisa deixar mais claro o alcance da decisão para "evitar que serviços, obras e compras já iniciados sejam abruptamente suspensos, com previsíveis ônus para o erário e para direitos de terceiros”.

“Diante dessa obscuridade, e tendo em vista o exíguo intervalo até o encerramento do presente exercício de 2022, é imperativo suprir a obscuridade aqui apontada para esclarecer que o alcance da determinação deve se limitar apenas às verbas que tenham sido meramente autorizadas pelos orçamentos de 2021 e 2022, não atingindo aquelas cuja execução já tenha se iniciado”, disse.

O ofício de Leal foi endereçado à ministra Rosa Weber, que foi a relatora no STF de quatro ações que contestavam a legalidade do orçamento secreto.