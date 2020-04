Alcolumbre apresentará relatório de socorro aos estados nesta quinta Possibilidade de ampliação do aúxilio emergencial também é debatida por presidente do Senado e equipe do Ministério da Economia

Na imagem, presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Adriano Machado-03.mar.2020/Reuters

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta terça-feira (28) que irá apresentar na próxima quinta-feira (30) a primeira versão do relatório do projeto que prevê a criação de um plano de auxílio emergencial aos estados e municípios durante o período de pandemia do novo coronavírus.

“Quero construir junto com o Senado Federal essa matéria, que é muito importante. Teremos 48 horas para as manifestações dos senadores em relação a minuta, para podermos aprimorar e trazer ao plenário um texto consensuado com os parlamentares”, disse Alcolumbre, que também é relator da matéria.

As emendas serão recebidas pela secretaria-geral da Mesa até às 10 horas do próximo sábado (1º).

Alcolumbre também se reuniu com membros do Ministério da Economia. “Discutimos a possibilidade de ampliarmos o auxílio para os estados e municípios brasileiros nesse momento de perda de arrecadação e de grave problema de saúde pública”, disse.