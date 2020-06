Alcolumbre convoca senadores para debater adiamento das eleições Sessão irá ocorrer às 16h desta quarta-feira (17). Presidente do Congresso Nacional se reuniu ontem (16) com membros do TSE sobre o tema

Na imagem, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Marcos Oliveira/Agência Senado - 10.06.2020

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convocou os demais senadores para a realização de uma sessão, às 16h desta quarta-feira (17), para debater as perspectivas das eleições de 2020 e eventuais medidas legislativas.

A convocação para a sessão ocorre após reunião feita por Alcolumbre com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), acompanhada por líderes partidários, na terça-feira (16). Os integrantes discutiram a mudança do calendário eleitoral, mas com eleições feitas ainda neste ano.

Leia mais: Barroso sugere que eleição seja adiada, mas que ocorra em 2020

“O que eu ouvi de todos os profissionais que estão participando dessa videoconferência é praticamente a unanimidade da importância do adiamento das eleições. E o que eu ouvi da parte política é que é importante termos as eleições este ano para fortalecermos e revigorarmos a democracia”, afirmou Alcolumbre.

O presidente do Senado argumentou que é possível compatibilizar e construir uma redação que concilie a legislação, a ciência e o desejo do TSE em dividir essa responsabilidade.

Veja também: Maia defende aumentar tempo de TV na campanha eleitoral deste ano

O encontro de ontem contou com a participação do presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, do vice-presidente do tribunal, Edson Fachin, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).