Alcolumbre deve anunciar nesta sexta-feira início do recesso parlamentar Presidente do senado encerra o debate em torno da continuidade dos trabalhos como defendiam alguns senadores como Renan Calheiros

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) deve confirmar até esta sexta-feira (18) o início do recesso parlamentar deste final de ano, que pode começar nesta segunda-feira (21). Com isso, deve encerrar o debate em torno de prorrogação dos trabalhos do Congresso, como aventado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e apoiado por alguns parlamentares, inclusive pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Calheiros fez várias manifestações para que não houvesse recesso em função da grave crise sanitária do país.

Davi Alcolumbre, anunciou ainda a atuação de uma comissão representativa mista, com senadores e deputados, sem função deliberativa, para o período do recesso legislativo. Essa comissão mista poderá exercer atribuições de caráter urgente, que não possam esperar a retomada do novo período legislativo. Não está descartada ainda, a possibilidade de ainda uma semana de esforço concentrado a partir de 12 ou 18 de janeiro, dependendo da decisão dos líderes partidários em acordo com o comando das duas Casas

Alcolumbre, mesmo com recesso, campanha para o comando do Senado seguirá forte Edilson Rodrigues/Agência Senado - 29.09.2020

A ideia de prorrogar os trabalhos daria a Alcolumbre mais um mês de gestão, mas mesmo com o recesso, a campanha pelo comando das duas casas, Câmara e Senado, seguirá forte. A disputa está marcada para 1º de fevereiro de 2021.