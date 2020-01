Alcolumbre diz ser contra taxação de energia solar e novos impostos Discurso do presidente do Senado sobre o assunto é alinhado ao do presidente da República, Jair Bolsonaro energia solar

Alcolumbre disse agir em defesa do cidadão Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se posicionou nesta segunda-feira (6) contra a taxação da energia solar.

O discurso do parlamentar sobre o assunto é alinhado ao do presidente da República, Jair Bolsonaro, que conversou com Alcolumbre e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para fechar um acordo por "imposto zero" para o segmento.

"Meu compromisso como presidente do Senado Federal é em defesa do Meio Ambiente e do cidadão brasileiro. Sou contra a taxação da energia solar, setor importante da energia limpa, que está em potencial crescimento. Reafirmo que sou contra à criação de novos impostos aos brasileiros", diz a nota de Alcolumbre.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.