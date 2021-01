Alcolumbre lamenta morte de Maguito Vilela: 'grande brasileiro'

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, Maguito Vilela Agência Senado/Divulgação 17.06.2015

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), lamentou, nesta quarta-feira (13), a morte do prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela. "Um grande brasileiro. Uma grande perda", afirmou Alcolumbre.

"Foram 45 anos de vida pública. Quase meio século de serviços prestados. Um grande brasileiro. Uma grande perda. Meus sinceros sentimentos à família, aos amigos, aos goianos e aos admiradores de Maguito por todo o Brasil", disse.

Em nota, Alcolumbre relembrou a trajetória política de Vilela. "Professor e advogado, Maguito Vilela foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador de Goiás, vice-governador, senador da República, prefeito de Aparecida de Goiânia e, por fim, eleito prefeito de Goiânia, nas últimas eleições, cargo em que tomou posse de forma virtual, no hospital, neste 1° de janeiro".

Vilela morreu nesta quarta após complicações da covid-19. Ele estava internado há dois meses e meio no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e, mesmo afastado da campanha eleitoral, venceu as eleições para a prefeitura da capital do Goiás em 2020 - neste caso, quem assume é o vice, Rogério Cruz (Republicanos).