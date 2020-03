Alcolumbre recebe alta e permanece em casa em isolamento Presidente do Congresso Nacional foi diagnosticado com coronavírus na noite de quarta-feira (18)

Alcolumbre foi diagnosticado na noite de quarta-feira (18) Jefferson Rudy/Agência Senado

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (19) e já está na Residência Oficial.

Alcolumbre realizou uma tomografia na noite de quarta-feira (18) no hospital Sírio-Libanês e ficou em observação no local.

O parlamentar mora com a mulher, Liana Andrade, e dois filhos pequenos.

Depois do diagnóstico, Alcolumbre disse, no Twitter, que segue trabalhando de casa, por meio de ligações. "Temos importantes matérias para serem analisadas. O Congresso Nacional seguirá trabalhando e juntos vamos enfrentar essa pandemia", afirmou.

Leia a nota completa:

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, realizou, na noite de quarta-feira (18), no Hospital Sírio Libanês de Brasília, uma tomografia para acompanhar a evolução da infecção por Covid-19. Por recomendação médica, Davi Alcolumbre ficou em observação no local e recebeu alta na manhã desta quinta-feira (19). O presidente do Senado permanecerá em casa, em isolamento, de acordo com as orientações médicas.

Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado