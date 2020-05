Alcolumbre se reunirá nesta sexta com Barroso para discutir eleições O encontro, ainda sem horário definido, deve contar com a presença de uma comitiva de senadores. Calendário eleitoral é tema chave

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, preside sessão extraordinária Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente do Congresso e Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), irá se reunir com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso, na próxima sexta-feira (29) para discutir o adiamento das eleições em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O encontro, ainda sem horário definido, deve contar com a presença de uma comitiva de senadores.

Leia mais: Eleição poderá ser em dois dias ou com horário estendido, diz Barroso

Barroso tomou posse como presidente do TSE nesta segunda-feira (25). "As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública, e, em caso de adiamento, ele deverá ser pelo prazo mínimo inevitável", disse na ocasião.

O ministro rechaçou também qualquer possibilidade de prorrogação de mandatos, pauta que possui defensores no Congresso Nacional. “A prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite; o cancelamento das eleições municipais, para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022, não é uma hipótese sequer cogitada", completou.