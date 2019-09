Alcolumbre vota contra vetos de Bolsonaro à franquia de bagagem Os itens foram vetados pelo Planalto com a justificativa que a franquia mínima afasta o interesse de empresas estrangeiras investirem no setor

Sessão do Congresso Nacional para derrubada de vetos DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), votou para derrubar todos os vetos do presidente Jair Bolsonaro que proibiram a franquia gratuita de bagagem em voos domésticos.

Os itens foram vetados pelo Planalto com a justificativa que a franquia mínima afasta o interesse de empresas estrangeiras investirem no setor.

A retomada da gratuidade das bagagens foi colocada pelos congressistas na votação da Medida Provisória que abriu o setor aéreo para o capital estrangeiro. A articulação da franquia foi encabeçada por senadores do PSDB e do MDB.

Mais cedo, em entrevista ao chegar para a sessão, Alcolumbre defendeu manter o veto de Bolsonaro que proibiu a bagagem gratuita. “Eu acho que tem que manter o veto. Eu, Davi, pessoalmente”, declarou.

O voto de Alcolumbre foi fotografado pelo Estadão/Broadcast Político quando o presidente do Senado registrou a cédula com seu posicionamento em relação aos vetos analisados pela sessão do Congresso Nacional, nesta terça-feira (24).

Alcolumbre também votou para derrubar todos os vetos presidenciais à lei do abuso de autoridade.

Nos demais temas analisados pelo Congresso, o presidente do Senado votou para que os vetos de Bolsonaro sejam mantidos.

