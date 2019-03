Além de Temer, Justiça solta Moreira Franco e mais seis Todos os investigados estavam detidos desde quinta (21) por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro Além de Temer, Justiça solta Moreira Franco e mais 6 investigados

O ex-ministro e ex-governador Moreira Franco Renato Costa/ Framephoto/ Estadão Conteúdo - 29.05.2018

A decisão do desembargador federal Ivan Athié, do TRF2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região), que mandou soltar nesta segunda-feira (25) o ex-presidente Michel Temer, também inclui a liberdade do ex-ministro Moreira Franco e outras cinco pessoas, entre elas o coronel Lima, amigo do ex-presidente. Todos estavam detidos desde quinta por decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia do governo Michel Temer, também foi preso pela Lava Jato na última quinta-feira (21), em cumprimento de mandado expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Franco foi detido pouco depois de o ex-presidente ter sido preso pela Polícia Federal em São Paulo.

A ação que resultou na prisão de Temer e Moreira Franco foi um desdobramento da Operação Radioatividade. A investigação tem como base as delações do empresário José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix, e do corretor Lucio Funaro.

