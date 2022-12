Alexandre de Moraes manda prender o blogueiro Oswaldo Eustáquio

A- A+

O blogueiro pró-Bolsonaro Oswaldo Eustáquio YouTube/Reprodução - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio. O comunicador teria violado medidas cautelares impostas pela Corte como condição para que permanecesse em liberdade.

Eustáquio chegou a ser preso em 2020, acusado de incentivar atos antidemocráticos. No entanto, após os recursos apresentados pela defesa, ele foi posto em liberdade, com a condição de que se comprometesse a não participar de manifestações públicas nem a usar as redes sociais para incitar ações contra as instituições democráticas.

Contudo, o blogueiro estaria acessando a internet para convocar atos contra a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e participando de protestos contra a democracia em Brasília.

Um dos atos aos quais Eustáquio estaria presente foi uma manifestação próxima ao hotel em que Lula está hospedado, em Brasília, que gerou a apreensão das autoridades.

Além da prisão de Eustáquio, Moraes determinou a de Bismark Fugazza, do canal Hipócritas, hospedado em uma plataforma de vídeos na internet. As informações são de fontes da Polícia Federal. Bismark teria incentivado a realização de atos que atentam contra o resultado das eleições.

A reportagem tenta contato com a defesa dos citados.