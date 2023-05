Alexandre de Moraes mantém prisão do coronel que comandava PMDF no 8 de Janeiro Jorge Eduardo Naime está detido desde 7 de fevereiro; a PGR se manifestou contra a soltura do policial nesta quinta-feira Alexandre de Moraes mantém prisão do coronel que comandava PMDF no 8 de Janeiro

A- A+

Defesa pediu a soltura na última sexta-feira PMDF - Arquivo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu, nesta sexta-feira (19), manter a prisão do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Jorge Eduardo Naime. Ele está detido desde 7 de fevereiro, por determinação de Moraes, por suspeita de omissão em relação ao atos extremistas de 8 de janeiro, em Brasília.

Na decisão, o ministro alegou que não há fatos novos que justifiquem a liberdade do coronel. "Os requisitos da prisão preventiva permanecem hígidos e sem qualquer alteração de fato novo que justificasse a sua revogação", escreveu Moraes.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Naime, que é ex-comandante de Operações da PMDF, estava à frente da corporação no dia em que vândalos invadiram as sedes dos Três Poderes, na capital do país, e as depredaram. O R7 entrou em contato com os advogados dele e aguarda o retorno.

A defesa do coronel tinha pedido a soltura na última sexta-feira (12), depois que o ex-ministro Anderson Torres foi liberado, sob o argumento de que os dois são investigados pelos mesmos fatos.

Nesta quinta-feira (18), contudo, a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contrária ao pedido. Para os procuradores, a liberdade de Naime representaria riscos às investigações em curso.

Em março, o coronel prestou depoimento à Comissão Parlamentar de Inqúerito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Na ocasião, ele se isentou da responsabilidade pelos atos e devolveu a culpa à Secretaria de Segurança Pública do DF.