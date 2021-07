Alexandre de Moraes reforça que ameaça contra eleição é crime Em rede social, ministro do STF rebateu críticas do presidente Jair Bolsonaro e defendeu o colega Luís Roberto Barroso

O ministro Alexandre de Moraes, que defendeu as eleições Rosinei Coutinho/SCO/STF (18/02/2020)

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rebateu críticas do presidente Jair Bolsonaro e defendeu o colega ministro Luís Roberto Barroso, do STF e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em rede social nesta sexta-feira (9), Moraes afirmou que não serão admitidos atos contra a democracia e o estado de direito, que são crimes comum e de responsabilidade.

Leia também: Congresso não admitirá atentado a sua independência, diz Pacheco

"Os brasileiros podem confiar nas instituições, na certeza de que, soberanamente, escolherão seus dirigentes nas eleições de 2022, com liberdade e sigilo do voto. Não serão admitidos atos contra a democracia e o estado de direito, por configurar crimes comum e de responsabilidade", postou o ministro, que no ano que vem substituirá Barroso na presidência do TSE.

Nesta sexta-feira, Bolsonaro voltou a atacar Barroso, que é contrário ao voto impresso, o chamando de imbecil. O presidente fez também nova ameaça de que as eleições do ano que vem podem não ocorrer caso a urna eletrônica não seja alterada. Ele atribuiu a Barroso articulações políticas junto ao Legislativo para barrar a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição do Voto Impresso.

O TSE também divulgou nota nesta sexta-feira rechaçando as declarações do presidente, classificando como “lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo”, além de citar que violar princípios constitucionais, como a ocorrência das eleições de 2022, “configura crime de responsabilidade”.