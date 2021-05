Alexandre Kalil vai a Brasília se encontrar com Rodrigo Pacheco

A- A+

Políticos já se encontraram em BH antes de votação Edição / R7

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi a Brasília para uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (Dem), nesta quarta-feira (12).

Segundo a prefeitura, objetivo do encontro foi discutir "assuntos gerais de interesse" da capital mineira. Kalil estava acompanhado do secretário de Governo, Adalclever Lopes.

Esta foi a primeira visita de Kalil ao Senado desde que Pacheco foi eleito presidente da Casa legislativa, em fevereiro deste ano. Um mês antes, Pacheco e lideranças do PSD e do DEM se encontraram com Kalil no apartamento do prefeito em Belo Horizonte para tentar emplacar a vitória do senador à presidência do órgão.

Na época, membros dos bastidores apontaram que o grupo negociava o apoio de Kalil para Pacheco no comando do Senado em troca de uma possível desistência da disputa pelo Governo de Minas em 2022, evitando um eventual embate entre os dois políticos pela cadeira de governador.