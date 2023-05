Alexandre Padilha é o ministro que mais visitou Lula no Palácio da Alvorada; veja lista Chefe da Secretaria de Relações Institucionais é responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso Nacional Alexandre Padilha é o ministro que mais visitou Lula no Palácio da Alvorada; veja lista

Padilha é responsável pela articulação com o Congresso Ricardo Stuckert/PR - 1º.1.2023

Responsável pela articulação política do governo junto ao Congresso Nacional, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi o que mais se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília.

Dados recebidos pela reportagem via Lei de Acesso à Informação apontam que, entre 3 de fevereiro a 1º de abril, Padilha visitou Lula 12 vezes na residência oficial do presidente da República, localizada numa península no Lago Paranoá.

Lula tomou posse em 1º de janeiro deste ano, mas se mudou para o Alvorada em 6 de fevereiro, quando completou 36 dias de mandato. O presidente estava hospedado em um hotel e dizia que a residência oficial precisava de uma reforma antes de mudar. A estadia no estabelecimento custou ao menos R$ 216.823 aos cofres públicos, segundo dados publicados no Diário Oficial da União.

Na sequência, os ministros que mais visitaram Lula durante o período foram Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), com 10 encontros oficiais e Rui Costa (Casa Civil) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), ambos com oito cada.

A lista inclui as quatro visitas de Fernando Haddad (Fazenda) e as três de Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Depois, vêm com dois encontros cada Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), Jorge Messias (Advogado-Geral da União), Jader Filho (Cidades) e Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública).

Visitaram Lula uma única vez os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Renan Filho (Transportes), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Múcio Monteiro (Defesa), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Carlos Lupi (Previdência Social), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Ana Moser (Esporte), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também compareceu uma única vez ao Alvorada, segundo a lista recebida pela reportagem.

Há outros nomes do governo federal na lista, como o chefe do cerimonial, embaixador Fernando Igreja, que visitou Lula cinco vezes. Já o chefe de gabinete do petista, Marco Aurélio Santana Ribeiro, mais conhecido como Marcola, bateu o recorde: 13 reuniões.

Legislativo no Alvorada

Os chefes do Legislativo e parlamentares aliados também visitaram Lula no Alvorada. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, encontraram o petista em 28 e 24 de março.

A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), se reuniu com Lula três vezes. O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo na Casa, visitou o Alvorada ao menos quatro vezes. Já o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, duas vezes. O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, uma vez.

Palácio da Alvorada

Palácio da Alvorada foi inaugurado em 1958 Isac Nóbrega/PR - 21.12.2019

O Palácio da Alvorada foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e é o primeiro prédio construído em alvenaria na capital. Está localizado na península que divide o Lago Paranoá em Lago Sul e Lago Norte.

A inauguração ocorreu em 30 de junho de 1958 e, desde então, passou a ser a residência oficial da Presidência da República. O espaço tem uma configuração horizontal arrematada por uma capela, que remete as antigas casas de fazenda do Brasil na época colonial.

O Alvorada é composto por um subsolo que abriga um auditório para 30 pessoas, sala de jogos, almoxarifado, despensa, cozinha, lavandaria e a administração do palácio. Há um térreo, com salões utilizados pelo presidente para compromissos oficiais de governo, e o primeiro andar, que constitui a parte residencial, onde ficam quatro suítes e salas íntimas.