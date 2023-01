Alexandre Padilha toma posse como ministro falando em 'reconstruir o Brasil' No discurso, o novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais afirmou que pretende garantir diálogo com partidos Alexandre Padilha toma posse como ministro de Relações Institucionais

Brasil | Camila Costa, do R7, em Brasília

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha Daia Oliver/R7 - Arquivo

Alexandre Padilha (PT) tomou posse nesta segunda-feira (2) como ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais. A escolha de Padilha para a pasta foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 22 de dezembro. O médico infectologista de São Paulo é um dos 37 ministros que vão compor o início do novo governo.

A cerimônia foi na tarde desta segunda, na sede do governo de transição, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil), em Brasília.

Padilha afirmou, em seu discurso, que terá entre suas missões garantir a democracia, conservar o diálogo aberto com partidos que componham ou não a base de governo, manter as instituições fortes e "reconstruir o Brasil".

"Esse ministério tem a responsabilidade de criar um verdadeiro programa da reabilitação do respeito institucional deste país, que foi desmontado com base em uma política de manter guerras e conflitos. Vamos montar a equipe do ministério dentro desse diálogo", afirmou.

O ministro citou que restabelecerá as relações internacionais com órgãos do Mercosul.

Segundo Padilha, o chamado "conselhão" — Conselho do Desenvolvimento Econômico e Social — será refundado com um novo nome, que terá o termo "Sustentável".

Atualmente deputado federal, Padilha foi ministro da Secretaria de Relações Institucionais entre 2009 e 2010, época do segundo mandato de Lula. Foi ainda ministro da Saúde do governo Dilma.