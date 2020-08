'Alguém vai me encarar?', diz Bolsonaro ao lado de José Aldo “É sempre um prazer está (sic) com você presidente”, escreveu o lutador de UFC nas redes sociais. Encontro ocorreu nesta quarta-feira (5)

Imagem publicada pelo lutador Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se encontrou nesta quarta-feira (5) com o lutador do UFC José Aldo.

Bolsonaro desceu do carro acompanhado do lutador e, aos apoiadores que o esperavam no Palácio da Alvorada, questionou: “Alguém vai me encarar aí?”, enquanto levantava os punhos.

Leia mais: Bolsonaro confirma aval para Guedes discutir novo imposto

Em seguida, o presidente falou com apoiadores. “Começou a pagar a quarta parcela (do auxílio emergencial) e tem a quinta. Não dá para continuar muito porque por mês custa R$ 50 bilhões. A economia tem que funcionar e alguns governadores temam ainda em manter tudo fechado”, disse.

A imagem do encontro entre Bolsonaro e Aldo foi publicada nas redes sociais do lutador. “É sempre um prazer está (sic) com você presidente”, escreveu Aldo.