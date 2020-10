Almirante Rocha deve ser novo ministro da Secretaria Geral Divulgação/Ministério da Defesa

O presidente Jair Bolsonaro deve indicar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga de José Múcio Monteiro no TCU (Tribunal de Contas da União). Múcio se aposenta no dia 31 de dezembro e já comunicou ao presidente que vai protocolar o pedido de aposentadoria nesta semana.

Para a vaga aberta no Planalto, Bolsonaro pretende indicar o Almirante Rocha, atual chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) e de quem Bolsonaro tem se aproximado nos últimos meses. Caso a mudança se concretize, o presidente irá manter as vagas dos ministros do Planalto com militares.

Jorge Oliveira era um dos nomes cotados para assumir a vaga que será aberta com a aposentadoria do ministro Celso de Mello no STF (Supremo Tribunal Federal), mas o presidente Jair Bolsonaro indicou o desembargador Kassio Nunes Marques.