Aluno é picado por escorpião durante prova do Enem em Goiânia Jovem, de 17 anos, recebeu os primeiros atendimentos dos bombeiros e foi encaminhado para o hospital; ele passa bem

Adolescente foi picado por escorpião durante prova em Goiânia Pixabay

Um adolescente de 17 anos foi picado por um escorpião-amarelo enquanto fazia a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em Goiânia, neste domingo (28). O estudante estava em uma sala de aula da PUC-GO (Pontifícia Universidade Católica de Goiás).



O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado por volta das 13h30, ainda no início da realização das provas. Segundo os militares, a vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para atendimento especializado no Hospital de Doenças Tropicais (HDT). O quadro de saúde do estudante é estável, mas ele permanece em observação.



Como se trata de uma situação excepcional, o jovem poderá se inscrever para participar da reaplicação do Enem. A prova está marcada para janeiro de 2022. Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), "a solicitação deve ser registrada na página do participante, entre 29 de novembro e 3 de dezembro".

No caso específico, o adolescente tem direito a realizar apenas a segunda etapa da prova, sendo preservada a nota adquirida no primeiro dia da avaliação.

O R7 entrou em contato com a PUC e aguarda retorno.